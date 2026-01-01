Меган Маркъл публикува трогателна снимка на принц Хари, прегърнал децата им Арчи и Лилибет, по повод Деня на бащата.

Херцогинята на Съсекс сподели кадъра в Instagram с посланието: „Те са толкова щастливи, че те имат. Всички ние сме. Честит Ден на бащата на нашия единствен и неповторим татко.“

На снимката 41-годишният Хари е коленичил, усмихнат и прегръща нежно двете си деца.

Новината идва на фона на информации, че Хари планира рядко посещение във Великобритания заедно с Меган и децата им следващия месец.

Очаква се херцогът на Съсекс да заведе семейството си във Великобритания за първи път от четири години, за да присъства на събитие по случай една година до началото на Игрите „Непобедими“ през 2027 г. в Бирмингам.

Арчи и Лилибет не са виждали дядо си, крал Чарлз III, от юни 2022 г., когато присъстваха на честванията по случай Платинения юбилей на кралица Елизабет II.

Меган не е предприемала продължително посещение във Великобритания след погребението на покойната кралица през септември 2022 г., с изключение на кратки престои в Лондон по време на международни пътувания.

Според публикации в британските медии Хари е удовлетворен от предвидените мерки за сигурност за посещението през юли и вече подготвя пътуването от Калифорния за Арчи и Лилибет.

Принцът е виждал баща си само два пъти през последните две години и се смята, че все още очаква окончателно решение относно нивото на сигурност, което той и семейството му ще получават по време на престоя си във Великобритания.