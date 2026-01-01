На 28, 29 и 30 август ще се проведе фестивала „Пирин фолк“-Сандански, като на 28 август ще бъде отбелязана 10-годишнината на „Детски Пирин фолк“.

Това съобщиха организаторите на музикалния форум. По традиция престижният конкурс за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство ще се проведе в последната седмица на август в Летния театър на Сандански.

Фестивалната програма ще бъде разпределена в три последователни вечери. На 28 август ще се състои „Детски Пирин Фолк“ - конкурс за изпълнителско изкуство за деца на възраст от 8 до 15 години, след което ще бъдат връчени наградите.

На 29 август е предвиден конкурсът за изпълнителско изкуство на песен от македонската фолклорна област, а на 30 август - конкурсът за авторска македонска песен, като и в двата дни ще бъдат отличени победителите.

Рекорден брой млади изпълнители са заявили участие в конкурса „Детски Пирин фолк“ тази година. Над 60 деца са се явили на предварителната селекция, демонстрирайки високо вокално майсторство и силно сценично присъствие. Поради големия интерес тази година в конкурса ще участват 20 деца вместо досегашните 15, казаха организаторите.

Селекционното жури, определило участвиците, е в състав: председател Светла Караджова и членове Валери Димчев, Светла Цветкова, Вили Рай и Ненчо Касъмов.

„Детски Пирин фолк“ е създаден през 2017 година по идея на Ненчо и Виктор Касъмови и кмета на община Сандански. Интересът към конкурса нараства всяка година, а юбилейното издание през 2026 г. се очаква да бъде едно от най-силните досега, допълват организаторите.