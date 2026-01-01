Най-малко трима души загинаха, а други пет са ранени при рядък случай на стрелба в училище в централната част на Филипините, съобщи полицията.
Полицията все още не е установила мотива за стрелбата, която се случи около 9 ч. сутринта в Националната гимназия „Сан Хосе“ в град Таклобан, провинция Лейте.
Update: A school shooting in Tacloban, Philippines, left 3 dead and others injured.— GeoTechWar (@geotechwar) June 22, 2026
The city government suspended classes at San Jose National High School, San Jose Central, and Manlurip Elementary as police tighten security. https://t.co/FoDlN1zkrD pic.twitter.com/jZfuWAELz0
„Жертвите бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения за лечение и необходима медицинска помощ“, се посочва в изявление на регионалната полиция.
Държавната телевизия PTV съобщи, че двама души – и двамата ученици – са били арестувани, като единият е бил задържан на мястото на инцидента.
„Полицията на Филипините (PNP) вече е задържала заподозрените. Те реагираха бързо“, заяви президентският говорител Клер Кастро, цитирана от АФП.
WATCH: Residents of San Jose District in Tacloban City help authorities apprehend the second suspect in the shooting incident at San Jose National High School on Monday (June 22, 2026) morning, which left at least three students dead and five others injured.— Philippine News Agency (@pnagovph) June 22, 2026
The first suspect, a… pic.twitter.com/gt6F2cyF7z
Макар стрелбите в училища да са рядкост във Филипините, целенасоченото насилие с огнестрелно оръжие е неизменна част от провинциалната политика.
През 2022 г. трима души, сред които бивш кмет на града, бяха убити при стрелба преди церемонията по дипломирането в университета „Атенео де Манила“ в столицата на Филипините. По-късно бе установено, че става дума за покушение, мотивирано от „лични причини“.
Законното притежание на оръжие е строго регулирано в тази югоизточна азиатска страна, но съществува голям черен пазар за огнестрелни оръжия.