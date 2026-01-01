/ БГНЕС

Най-малко трима души загинаха, а други пет са ранени при рядък случай на стрелба в училище в централната част на Филипините, съобщи полицията.

Полицията все още не е установила мотива за стрелбата, която се случи около 9 ч. сутринта в Националната гимназия „Сан Хосе“ в град Таклобан, провинция Лейте.

„Жертвите бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения за лечение и необходима медицинска помощ“, се посочва в изявление на регионалната полиция.

Държавната телевизия PTV съобщи, че двама души – и двамата ученици – са били арестувани, като единият е бил задържан на мястото на инцидента.

„Полицията на Филипините (PNP) вече е задържала заподозрените. Те реагираха бързо“, заяви президентският говорител Клер Кастро, цитирана от АФП.

Макар стрелбите в училища да са рядкост във Филипините, целенасоченото насилие с огнестрелно оръжие е неизменна част от провинциалната политика.

През 2022 г. трима души, сред които бивш кмет на града, бяха убити при стрелба преди церемонията по дипломирането в университета „Атенео де Манила“ в столицата на Филипините. По-късно бе установено, че става дума за покушение, мотивирано от „лични причини“.

Законното притежание на оръжие е строго регулирано в тази югоизточна азиатска страна, но съществува голям черен пазар за огнестрелни оръжия. 

БГНЕС
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