С настъпването на летния сезон отново на дневен ред излиза въпросът доколко България е подготвена да се справи с горските пожари. През последните години страната ни неведнъж стана свидетел на мащабни огнени стихии, а според експерти предпоставките за тежки пожари и през тази година са налице.

Въпреки че противопожарните мероприятия в горските територии се извършват в срок, обилните валежи през последните месеци доведоха до буйно развитие на растителността. Според специалисти тя ще представлява сериозен риск през летните и есенните месеци, тъй като лесно може да прехвърли огъня към горските масиви.

Допълнителен проблем е състоянието на самите гори. По думите на експерти в много райони е видимо влошаването на здравословното състояние на иглолистните култури на ниска надморска височина. Част от дърветата съхнат и се разпадат, а сходни проблеми се наблюдават и при застарелите издънкови насаждения.

„Трябва да се върнем към лесовъдството и проактивното стопанисване. В последните години планираните лесовъдски мероприятия – включително и различни видове сечи, не се извършват в пълен обем, в резултат на което се наблюдава както влошаване на здравословното състояние на горите, така и загуба на работни места, поминък и обезлюдяване на полупланинските и планинските региони“, коментира инж. Петър Дишков, експерт към Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

Американският опит

Според представители на сектора интересен пример за управление на горите могат да бъдат практиките в Съединените щати.

„Премахни дърво, за да спасиш гората“ е принцип, който често се прилага при стопанисването на горските територии там. Джей Ар Логан – собственик и оператор на горското стопанство „Дел Медио“ и консултант на местни, щатски и федерални институции – ръководи проекти за възстановяване на горите в Северно Ню Мексико.

Основната цел на тези дейности е намаляване на конкуренцията между дърветата и повишаване на устойчивостта на горите. Чрез премахването на част от дърветата останалите насаждения получават повече достъп до вода, слънчева светлина и пространство за растеж.

Логан отбелязва, че подобни дейности често предизвикват критики.

„Ако вземем за пример думата „дървосеч“, тя е толкова наситена с негативни конотации, че много природозащитници и противници на управлението я използват днес като тактика за сплашване. Но благодарение на много добри закони, добри разпоредби и добра наука, днес „сечта“ може наистина да бъде едновременно и проект за възстановяване“, посочва той.

Прореждането като превенция

Според специалистите мероприятията по добив на дървен материал могат да бъдат използвани за постигане на екологични цели. Сред тях са намаляване на риска от горски пожари, възстановяване на структурата на горите, подобряване на местообитанията на дивите животни и повишаване на устойчивостта при засушаване.

Подобни дейности също така могат да осигурят допълнителни приходи за горските стопанства, които се нуждаят от средства за извършване на възстановителни дейности върху по-големи площи.

По думите на Джей Ар Логан, когато се говори за дългосрочното здраве на горите, най-важният въпрос не е дали са използвани моторни триони или тежка техника, нито дали някой реализира печалба от добитата дървесина. Важното е какви условия се цели да бъдат създадени чрез конкретното мероприятие.

Като пример той посочва горите в северната част на Ню Мексико, които са изправени пред суша, насекоми, болести и все по-тежки горски пожари. Според него проекти за прореждане като тези около Таос имат за цел да възстановят част от характеристиките, които са позволявали на горите да бъдат по-устойчиви в миналото и да запазят тази устойчивост и в бъдеще.