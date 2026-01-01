Новoизбраният президент на Колумбия, представителят на твърдата десница Абелардо де ла Есприела, заяви, че Доналд Тръмп му е изразил "подкрепата си", след като първоначалните резултати показаха, че той печели втория тур на изборите, предаде Франс прес.

47‑годишният милионер обещава да засили връзките между Богота и Вашингтон в борбата срещу наркотрафика в страна, разкъсвана от насилието на въоръжени групировки. Той написа в Екс, че е разговарял с американския президент, който "изрази подкрепата си, признанието си за нашата победа".

Левият кандидат Иван Сепеда заяви снощи, че ще изчака окончателна, бюлетина по бюлетина проверка на първоначалното преброяване на президентския вот, като кампанията му оспорва резултатите от около 33 000 урни, отбелязва Ройтерс.

Сепеда получава 48,7% подкрепа според официалните данни — по-малко от 1% зад десния адвокат Абелардо де ла Есприела, който има 49,65%. Разликата между двамата е около 246 000 гласа.

Ръководителят на Националната служба по гражданско състояние Ернан Пенагос заяви отделно, че проверката започва на общинско ниво и скоро ще обхване цялата страна. Окончателното преброяване, наблюдавано от нотариуси и съдии, е задължително по колумбийския закон.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря с колумбийския десен кандидат Абелардо де ла Есприела, за да го поздрави след президентския вот в неделя, съобщи Рубио в публикация в Екс.

Де ла Есприела води с малка преднина пред своя ляв съперник Иван Сепеда при почти напълно преброени бюлетини.