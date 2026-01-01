Протестиращи изгориха американски знамена и се сблъскаха със силите за борба с безредиците в в западния град Кали, третия по големина в Колумбия, след предполагаемата победа на подкрепян от Доналд Тръмп кандидат на твърдата десница на президентските избори, предаде Франс прес.

Полицията използва сълзотворен газ, за да се опита да разпръсне събралите се няколко хиляди души, някои от които носеха тухли и метални пръти. Те бяха недоволни от победата на Абелардо де ла Есприеля срещу левия кандидат Иван Сепеда.

Де ла Есприеля запази изключително малка преднина на президентските избори в Колумбия при почти напълно преброени бюлетини, в балотаж, белязан от опасения сред хората за възобновяване на вътрешния конфликт. Една победа за де ла Есприеля би представлявала фактическо осъждане на политиките на напускащия президент Густаво Петро, чийто протеже обещаваше да продължи неговата програма, ако победи съперника си, отбелязва Асошиейтед прес.

Де ла Есприеля, който получи подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че никога не е участвал в избори, водеше пред прогресивния депутат Иван Сепеда с 49,7% от гласовете при 99,9% публикувани резултати. Сепеда, съюзник на Петро, получи 48,7%.

Колумбийските избирателни власти все още не са обявили официален победител.

"Заставам пред вас тази вечер, за да съобщя най-важната новина в живота ми: колумбийският народ ми повери върховната чест да му служа като следващ президент на Република Колумбия", каза Де ла Есприеля пред хиляди свои поддръжници, стоейки зад бронирано стъкло в северния град Баранкиля. "Ще управлявам за всички колумбийци… няма да има отмъщение, няма да има преследване, защото в една демокрация няма непримирими врагове."

Сепеда каза на своите поддръжници, че кампанията му смята преброяването за "неофициално и необвързващо" и че екипът му ще оспори резултатите от над 30 000 секции. В историята на Колумбия никога повторно преброяване не е обръщало резултата от президентски избори, отбелязва АП.