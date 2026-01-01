Лидерът на партия „Величие“ и създател на „Исторически парк“ Ивелин Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който през последните години изгради както обществена, така и политическа кауза.

В публикация в социалните мрежи Михайлов заяви, че е стигнал до извода, че усилията му не срещат достатъчна обществена подкрепа.

„Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана“, написа той.

По думите му снимка от началото на проекта символизира и неговия край.

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„Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност“, посочва още Михайлов.

Припомняме, че „Исторически парк“ край село Неофит Рилски беше открит през 2019 г. и беше представян като най-големия културно-исторически проект от този тип в България. Комплексът, свързван с Ивелин Михайлов, пресъздава различни периоди от историята по българските земи чрез реконструкции на селища, крепости и архитектурни обекти.

През годините около проекта възникнаха редица обществени и медийни спорове, свързани с начина на финансиране, привличането на инвеститори и финансовото състояние на дружествата, свързани с парка. По случая бяха извършвани и проверки от различни държавни институции, включително НАП, КФН и прокуратурата, като темата нееднократно предизвикваше обществен дебат.

Впоследствие около „Исторически парк“ се формира общност, от която по-късно възникна и политическият проект „Величие“, оглавяван от Ивелин Михайлов.