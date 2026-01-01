Софийският градски съд постанови задържане под стража за китайски гражданин, обвинен от прокуратурата в шпионство. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Според прокуратурата за времето от неустановена дата през юли 2025 г. до 18 юни т.г. в София обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава, а деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Прокуратурата е образувала досъдебното производство на 18 юни по сигнал на Държавна агенция "Национална сигурност", а на 21 юни съдът се е произнесъл.

Съдебният състав е споделил доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. Съдът е приел, че е налице и реална опасност от укриване, поради което е определил като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо гражданина. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж.