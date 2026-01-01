Кандидатът за ректор на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски" проф. д-р на физическите науки Георги Райновски ще представи днес пред академичната общност програмата си за довършване на мандата за 2023-2027 година. Представянето е от 17:30 ч. в аулата на СУ, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Кандидатурата на проф. Райновски е издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет.

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и това са проф. д-р Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. д-р Милен Замфиров, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

На 7 юли Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 година, след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доц. д-р Първан Първанов беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от шест месеца.

Съгласно член 28, алинея 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност се определя с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на университета.

Жребият беше изтеглен на 10 юни и съгласно него срещите за представяне на програмите за довършване на мандата на кандидатите за ректор пред академичната общност ще са от 17:30 ч. в аулата в Ректората на СУ.

Представянето на програмата на проф. д-р Милен Замфиров бе на 16 юни, на 17 юни - на проф. д-р Елиза Стефанова.