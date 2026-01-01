Търговски кораб, плаващ под панамски флаг за Украйна, бе поразен в Черно море при руска атака с дронове и се запали, заяви днес украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Франс прес.
"При удар с дрон избухна пожар на кораб, плаващ под панамски флаг. Един от членовете на екипажа е убит - става дума за 58-годишен готвач с египетско гражданство", написа Кулеба в комуникационното приложение "Телеграм".
Екипажът на кораба се е състоял общо от деветима души, които са с египетско, турско и индийско гражданство. Корабът вече не е в състояние да плава.
A Russian drone strike on the Turkish bulk carrier VICTRESS in the Black Sea.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 22, 2026
A large-scale fire on board and victims - Ukrainian Navy.
The crew of the ship was evacuated by the Ukrainian Navy. It was carrying nine crew members - citizens of Egypt, Turkey, and India. pic.twitter.com/eb0rDiSklE
Кулеба заяви още, че тази нощ Русия е атакувала тази нощ още два кораба, плаващи под флаговете съответно на Белиз и Палау.