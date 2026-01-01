От 25 март на територията на област Търговище стартира тридневна специализирана операция „Пешеходци“, съобщиха от полицията.

Оновен акцент е превенция на поведението на водачите и на пешеходци с цел намаляване на пътни инциденти на тази уязвима група участници в движението.

Контролните органи ще следят за случаи с отнемане на предимството на пешеходци от страна на шофьорите, за пресичане от пешеходци по улиците извън определените за това места, както и за разсейване на вниманието им посредством използване от тях на мобилни устройства при пресичане на пътното платно, включително на пешеходна пътека.