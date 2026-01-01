Полицията в Стара Загора задържа 38-годишна жена, след като в къщата ѝ в село Колена са намерени около 320 грама марихуана.

МВР-Стара Загора

Същия ден в Казанлък полицаи влязоха в жилището на 38-годишен мъж, който отглеждал коноп у дома си. Мъжът си е направил малка оранжерия в шкаф, с лампи и вентилатор. Там полицаите намерихли и около 3 грама суха марихуана.

Мъжът е арестуван за 24 часа.

МВР-Стара Загора

И по двата случая са започнати разследвания. Задържанията са част от акция на полицията срещу наркотиците в Старозагорско.