Полицията в Стара Загора задържа 38-годишна жена, след като в къщата ѝ в село Колена са намерени около 320 грама марихуана.
МВР-Стара Загора
Същия ден в Казанлък полицаи влязоха в жилището на 38-годишен мъж, който отглеждал коноп у дома си. Мъжът си е направил малка оранжерия в шкаф, с лампи и вентилатор. Там полицаите намерихли и около 3 грама суха марихуана.
Мъжът е арестуван за 24 часа.
МВР-Стара Загора
И по двата случая са започнати разследвания. Задържанията са част от акция на полицията срещу наркотиците в Старозагорско.