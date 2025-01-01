Втората фестивална вечер на десетото юбилейно издание на „Beerфест“ в Стара Загора ще бъде посветена на рока.

На сцената първи ще излязат старозагорската група Downtown, след тях публиката ще чуе хитовете на „Обратен ефект“, а кулминацията на вечерта ще бъде концертът на легендарната D2, които тази година отбелязват 25 години от създаването си.

Припомняме, че фестивалът беше открит снощи с концерт на Тино, Роби и група „Молец“. Петдневният форум продължава до 7 септември в парк „Загорка“ и ще предложи на старозагорци и гостите на града още любими български и чуждестранни хитове на живо.

Както и в предишни издания, посетителите ще могат да се насладят на тематични кътове, а входът за всички музикални вечери остава свободен. По традиция организаторите са осигурили и безплатна автобусна линия, която ще обслужва маршрута до и от парк „Загорка“ в часовете от 20:30 до 23:30 часа.