Допълнителни автобуси ще обслужват гражданите на Казанлък утре заради Архангелова задушница. Това съобщават на интернет страницата си от местната администрация.

Общинското дружество „Балканинвест“ ще пусне в движение извънредно градските линии 8 с маршрут от спирка „Динамика“ до спирка „Никола Вапцаров“ и 13 с маршрут от спирка „бл. 27“ до спирка „Арсенал“.

Архангелова задушница се отбелязва винаги в съботата преди Архангеловден (8 ноември). На този ден се отдава почит към паметта на мъртвите, както и вечна признателност към загиналите в редовете на Българската армия. Тя предхожда големия празник на св. Архангел Михаил и намира своето основание в християнската догматика за възкресението на мъртвите. Оттам идва и почитта към починалите, която, като християни, отдаваме при всеки помен на задушниците през годината. На Архангелова задушница, както на всеки друг помен, се раздават сладкиши, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близките, се раздава и на хората около съседните гробове, дори да са непознати.