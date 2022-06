Рок фестивалът "We are going to Мъглиж" се завръща през август, съобщиха пред БТА организаторите. Деветото издание ще събере любителите на "твърдата музика" на 19 и 20 август в местността Равня поляни край Мъглиж.



Десет банди ще се изявят през двата фестивални дни на старопланинските поляни. И тази година условието за участие е групите да изпълняват само авторска музика.



Към момента участие са потвърдили - Gwendydd, Abysmatic, This Burning Day и Ivo Ruev Band 69. Специален гост ще бъдат Светльо & The Legends.



Рок фестивалът се осъществява със специалното съдействие на Община Мъглиж.



Входът ще бъде свободен.