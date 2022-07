Организират първи фестивал на комедията в Стара Загора

Първият в Българияще разтърси Стара Загора на 8 и 9 юли, съобщиха организаторите.На сцената на Античния форум „Августа Траяна“ в града ще се представят непрофесионални рок групи, в които свирят лекари. Началото еФестивалът е създаден по инициатива на д-р Станимир Трошев, собственик на Очна клиника „Трошев“ и басист на групата LED SEVEN (LED 7), с подкрепата на Община Стара Загора.Участие ще вземат групите: Covers on Slippers - София, Restart Rock Band - София, The Doctors - Пловдив, GP Band - Бургас, A.CP.C - Велико Търново и домакините, LED 7 - Стара Загора.Входът за концертите ще