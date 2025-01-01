На 04 септември е починал проф. дн Живко Кръстанов. Това съобщиха от Община Стара Загора.

Проф. Кръстанов работи за развитието и издигане нивото на научно-изследователската дейност в Земеделски институт - Стара Загора. Той наложи нов подход и възгледи за усвояване и прилагане на съвременни методики за анализ на генетичната изменчивост на популациите говеда и овце и за анализ на генетични и външносредови влияния върху качеството на млякото от българските породи говеда, биволи, овце и кози.

Учен с подчертан и изключителен професионализъм, всеотдайност и ценен принос в областта на животновъдната наука. Установява и прилага тесните взаимовръзки между наука и практика чрез предлагане на технологични модели за икономически целесъобразно използване на биогенни отпадни суровини от животновъдството.

Проф. Кръстанов ръководи учените като председател на Общото събрание към Земеделски институт – Стара Загора, член на Научния съвет по животновъдство към ССА, ръководител на отдел „Развъждане и технологии в говедовъдството“ и член на Съвета по генетични ресурси.

Участвал е в специализации в чужбина. Има публикувани повече от 160 статии на български и английски език, голяма част от тях в национални и международни списания с импакт ранг и импакт фактор. Автор на десетки развъдни и селекционни програми. Ръководител на 8 успешно защитили докторанти.