Зимната обстановка и снеговалежът в София доведоха до затруднения в движението и проблеми за градския транспорт. На клипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда как пътници помагат на закъсали автобуси да потеглят.

Един от случаите е с автобус №120, който е закъсал на моста на ул. „Черковна“. От кадрите се вижда, че превозното средство не успява да потегли по хлъзгавата настилка и се налага пътниците да слязат и да го избутат.

На друг клип, също разпространен в социалните мрежи, се вижда и закъсал автобус от градския транспорт на бул. „Патриарх Евтимий“.

Снеговалежът предизвика затруднения на различни места в столицата, като граждани сигнализират за непочистени улици и закъснения в градския транспорт.

В Природен парк Витоша пътищата кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко“ и кв. "Бояна" – местност Златните мостове са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност Бялата чешма.

Общо 45 снегорина чистят улиците на София, съобщиха по-рано тази сутрин от Столичната община. Първите дейности започнаха в 5:30 часа на територията на район "Панчарево", след което продължиха в районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър". Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

Оранжев код за валежи от сняг и дъжд е обявен за девет области в страната.

Оранжев код за опасно време е в сила в 9 области. Очакват се значителни валежи от дъжд с количества 35-65 mm, а по високите те ще бъдат от сняг. Това са Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Габрово и Велико Търново.