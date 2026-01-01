Мъж самокатастрофа в Павел баня, пострадали са жена и 2-годишно дете, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 февруари.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 51-годишен мъж, е самокатастрофирал, като се е ударил в крайпътно дърво.

В резултат на инцидента са пострадали пътничките в колата – жена на 51 години и 2-годишно момиче, пътуващо в детско столче. И на двете е оказана медицинска помощ във ФСМП, след което са освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство – резултатът е отрицателен.