Масов бой на улица в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 7 септември в 23.09 ч., на тел.112 в ОДЧ на РУ-Казанлък са получени няколко сигнала за сбиване на улица в гр. Николаево.

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че възникнал скандал, прераснал в сбиване на улицата между от една страна трима мъже на 28, 33 и 34 години и от друга страна 40-годишен мъж, като има данни, че и непълнолетният му син на 14 години е участвал в сбиването.

В резултат на което са пострадали четиримата мъже, получили са различни наранявания, като 34-годишният мъж е откаран в болнично заведение в гр. Пловдив, а 33-годишният мъж и 28-годишният мъж са настанени за лечение в болнично заведение в Стара Загора.

На 40-годишния мъж е била оказана медицинска помощ и е освободен, той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на започнато разследване.