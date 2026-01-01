Първото за сезона и тринадесето по ред от началото на размножителната програма брадато лешоядче се излюпи в Спасителния център на „Зелени Балкани“.
То се излюпи от едно от двете яйца, снесени от най-опитната двойката в Центъра. Тъй като лешоядчето бе нетърпеливо да излезе на бял свят и пропука черупката два дена преди предвидения термин, се наложи яйцето да бъде взето в инкубатора и излюпено под наблюдението на специалистите.
Оттук нататък те ще се грижат за него в продължение на няколко дни, докато то стане готово да се завърне при родителите си. То расте с бъзри темпове и от ден на ден става все по-силно и уверено.
В момента на връщането му в гнездото, ще бъде взето второто яйце на двойката за проверка на неговото състояние и евентуалното му излюване в контролирана среда.
Гнездовият успех на двойките в размножителната програма е от съществено значение за възстановяването на вида в дивата природа, а дали някои от излюпените малки ще бъдат освободени в България, зависи от техния пол и генетични характеристики.
Дейностите по размножаване на брадати лешояди в Спасителния център на „Зелени Балкани“ се осъществяват в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“