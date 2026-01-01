Първото за сезона и тринадесето по ред от началото на размножителната програма брадато лешоядче се излюпи в Спасителния център на „Зелени Балкани“.



То се излюпи от едно от двете яйца, снесени от най-опитната двойката в Центъра. Тъй като лешоядчето бе нетърпеливо да излезе на бял свят и пропука черупката два дена преди предвидения термин, се наложи яйцето да бъде взето в инкубатора и излюпено под наблюдението на специалистите.

Оттук нататък те ще се грижат за него в продължение на няколко дни, докато то стане готово да се завърне при родителите си. То расте с бъзри темпове и от ден на ден става все по-силно и уверено.