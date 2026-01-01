За нов случай на институционална безотговорност и прикриване на инвеститорски интереси алармират жители на квартал „Манастирски ливади-изток“ в София.

Един от най-новите и бързоразвиващи се „спални“ квартали на столицата е инкубатор за примери на институционална безотговорност и преследване на частни интереси с една единствена цел – още жилищни комплекси без обществена инфраструктура, тротоари и улично осветление.

Блок 48А на улица „Иван Кирков“, който беше наводнен от река Боянска бара в началото на месец юли 2020 година отново е изправен пред заплаха. Тогава новодомците на комплекс „Водопади“ усетиха в буквалния смисъл силата на водата, която влезе в мазета, гаражи и помете чисто новия паркет на първите етажи. Днес собственици на имоти в комплекса отново сигнализират за опасност, след като частен инвеститор е започнал преместване на коритото на реката.

БГНЕС

Защото коритото на реката преминава по средата на имота му и го ограничава като параметри, алармират живущите. Но в държавата България всичко е възможно и в последстващ ПУП реката е преместена в „старо“ си корито. Въпреки всички жалби, Столична община и РДНСК твърдят че всичко е в съответствие на предвидения ПУП за линеен парк. Той се планира да свърже Южен парк с Витоша. Проект не е наличен, дори и в идейна фаза. Към момента е ясно само, че има картинки и пожелателна визия.

НО как може да е законно при все че в Закон за водите ясно е написано, че:

Чл. 31. (1) Когато водите на реката в резултат на естествени процеси, в това число природни бедствия, образуват ново корито и изоставят старото, новозаетото място става публична държавна собственост, а изоставеното място остава публична държавна собственост.

- Или как така се премества река и се зауства в нерегламентиран мост, построен от същата компания години по-рано без одобрен проект. Така наречения изграден мост е изграден като „ремонт“ на съществуващо съоражение. От същото съоражение са премахнати старите бетонови тръби и са заменени само с една такава.

- Как така се премества река без проект? Чия е отговорността за обема на коритото, за дълбочината му? Къде в кадастъра е посочено старото корито?

- Как например се прави оформяне на корито само в този частен имот, ами връзката с другите имоти на входа и изхода при границата?

„Община Триадица и частният инвеститор си прехвърлят топката“, оплакват се местните.

Живущите са подали жалби в НАГ, в Община Триадица, проведена е срещи с главния архитект на Триадица арх. Владов и с инвеститора БЛД. „Всички си прехвърлят топката и обещават да покажат проект, но такъв и до момента не сме видели“, казват местните.

В края на 2024 година Басейнова дирекция прави предписания със срок 01.2025 и 15.12.2025 г., включително до столичния кмет, в което пише:

„1. Столична община да предприеме действия за осигуряване на трайно техническо решение за гарантиране проводимостта на р. Боянска бара при пресичане с ул. Костенски водопад (Боян Петров) и да представи в БДДР програма, съдържаща конкретни етапи, дейности и срокове за реализацията им, в т.ч.:

1.1. Проучване и проектиране за изграждане на ново мостово съоръжение, гарантиращо свободно провеждане на водни количества с необходимата обезпеченост, при което като отпадне съществуващия временен водосток.

1.2. Осигуряване на подходящо техническо решение за преминаване през р. Боянска бара на проводи и комуникационни връзки, разположени в момента в констатираните при проверката тръби с диаметър Ø100, с което да не се възпрепятства провеждането на водни количества в реката.

1.3. Провеждане на съгласувателни процедури съгласно действащото законодателство, в т.ч. съгл. ЗООС, Закона за водите, ЗУТ и др.

1.4. Физическа реализация — строителство.“.

Към 20 януари 2026 година от МОСВ не реагират, Община Триадица – също, съобразяване с предписанията за защита и трайно решение на тръбите няма. С план по ПБЗ, самият частен инвеститор БЛД започва строителни дейности по преместване на обект от национално значение – река.

Живущите сигнализират още, че институциите укриват данните от наводнението, което нанесе щети на комплекс „Водопадите“ през юли 2020 година. Вместо това предписанията са подминати и има издадено становище за безопасност на реката от Басейнова дирекция.

„И СО и БЛД можеха да намерят решение и да променят проекта, така че да няма опасност. Сега няма нито мост, нито частично бетоново, нито бетоново корито, както е съгласно действащия ПУП“, казват още подателите на сигналите и питат: „Защо СО може да нарушава ПУП-а? Защо след сезиране на ДНСК - те не правят проверка на казуса, а назначават РДНСК само да се провери?“.

„Не е ли преместването на цялото продължение на реката опасност и за новия проект на БЛД, след като цели техни две сгради ще бъдат изградени върху старо корито до днес на река, която е текла там повече от 20 години“, питат още местните.