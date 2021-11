Представете си света без мечки. Не само Лео ди Каприо нямаше да спечели “Оскар”, но и децата ни нямаше да заспиват спокойно, гушнати до любимия си плюшен пазител.По официални данни кафявите мечки в България са не повече от 600, като броят им не спира да намалява. Всяка година близо 100 мечки стават жертва на бракониери. Наред с това единственият им дом - гората - е подложен на методично унищожение заради незаконното изсичане и застрояването. Прогонени от естествения си хабитат, мечките са принудени да търсят храна в близост до населените места, където хората виждат опасност в тях и често ги убиват. Това пък обрича на смърт и потомоството им - осиротели, малките мечета остават напълно беззащитни.Тази безрадостна картина не ни прави впечатление, защото не я виждаме. Мечките изчезват тихо и незабелязано, встрани от новинарските емисии. Малко по малко те си тръгват и от градското пространство. Такъв е случаят с обичаната от софиянци скулптура на мечка в Борисовата градина. Паметникът на културата, красил чешмата до Езерото с лилиите дълги години, днес просто липсва и на негово място… няма нищо.Когато стандартните подходи не помагат, е време за иновативни решения. Тук се намесва Mastercard. С творческата подкрепа на визуалния артист VLADZEN, брандът създава Instagram Augmented Reality филтър, който връща любимата мечка на мястото ѝ. Така всеки, който се разхожда край Езерото с лилиите може да насочи телефона си към чешмата, да включи камерата и да “възстанови” статуята дигитално.Инициативата има за цел да привлече вниманието на софиянци и да започне градивен разговор. Дотук добре - но какво да правим с изчезващите мечки, които няма как да “върнем” с телефона си?

iStock/ Getty images/ Freepik

не се изчерпват само с приковаване на вниманието. За да инициира реална промяна, брандът започва стратегическо партньорство с още две организации -. Заедно създават първата по рода си Мечешка карта (The Bear Card) - платежна карта, която ще позволи на все повече хора да се включат лесно в каузата и да даряват, за да опазят безценното природно богатство на България. Иновативният продукт е произведен от 75% рециклирана пластмаса и е с по-малък въглероден отпечатък от стандартните картови пластики, изработени от PVC. Месечната такса за обслужване на картата ще бъде дарявана от iCard и Mastercard за работата на WWF България, а при трансакции ще бъдат дарявани по още 0,20 лв. Така всеки потребител, който използва The Bear Card, ще подкрепя опазването на българските мечки.iCard предоставя на клиентите си и допълнителни възможности за дарения по сметката на WWF България – чрез своята мрежа от банкомати в страната, а също и директно, през дигиталния портфейл iCard. Потребителят сам избира стойността на дарението си през приложението iCard , както и дали да бъде еднократно, периодично, или под формата на закръгляне на всяко плащане.Мечките имат специално място в сърцата ни, защото такова им е отредено и във фолклора. Всяко българско дете израства с приказки, поговорки и поверия, в които мечката е почитана. Въпреки, че е най-мощният хищник по нашите географски ширини, Баба Меца никога не е строго отрицателен герой. Напротив - тя е символ на майчинска грижа и плодородие, предпазва от болести и огромната ѝ сила не е разрушителна, а закриляща.Време е ние да започнем да я закриляме и да я върнем - от тревожната статистика обратно в дома ѝ. Чрез продукти като The Bear Card и общите усилия на хората и бизнеса, всички можем да станем част от решението, а не от проблема.