Няколко инцидента с паднали дървета са станали в София.

Първият е за паднало дърво върху паркиран автомобил в района на улица „Димитър Трайкович“, близо до улица „Владайска“, непосредствено до Министерството на земеделието и храните.

Втори сигнал е подаден за дърво, срутило се върху кола на паркинг до парка Заимов в близост до сградата на театър "Зад канала".

За днес в столицата е обявен жълт код за силен вятър. От Столична община призовават да се премахнат опасни предмети от балкони и прозорци, а строителите да укрепят добре оградите на строителните обекти.