Под ръководството на Окръжната прокуратура в София се води разследване за над 300 кг тютюн за наргиле без бандерол, съобщиха от обвинението.

На 25 август 2025 г. на ГКПП Калотина от Сърбия пристигнала товарна композиция. При проверка водачът представил на митническите инспектори декларация с описана стока – сепаратори, с държава получател Турция.

След проверка е установена подозрителна зона при палетоносачите. Служителите на Агенция „Митници“ открили недекларирани 63 кашона, всеки с по 24 кутии, съдържащи тютюн за наргиле с различни вкусове на две търговски марки без поставен акцизен бандерол.

Общото тегло на недекларираната стока е 302,4 кг.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на водача на товарната композиция – 35-годишният гражданин на Сърбия, в извършването на престъпното деяние.

Същият е привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне през границата на страната стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за вземане на постоянен арест спрямо обвиняемия.