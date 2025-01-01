Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за кражба на бус.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 4 ноември от обособен платен паркинг в София, обвиняемият е откраднал моторно превозно средство марка „Мерцедес“ с намерение противозаконно да го присвои. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

По случая се води разследване за престъпление от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Мъжът е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане от прокурор в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.