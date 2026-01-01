Горящ автомобил затрудни движението по бул. „Цариградско шосе“ в София, за това съобщиха читатели на DarikNews.bg. Инцидентът е станал в посока към центъра на града, като по първоначална информация няма пострадали.

Андрей Деновски

По данни на очевидци колата се е запалила в натоварен участък от булеварда, което е наложило временно ограничаване на трафика. Движението е било спряно преди пътния възел за „Ситняково“ и „Пейо Яворов“, а в района се образували задръствания.

Причините за инцидента се изясняват. Към момента няма данни за други засегнати автомобили.