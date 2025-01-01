Над един тон канабисови растения са унищожени от криминалисти при Районното управление на полицията в Сандански, съобщиха от Областнста дирекция на МВР.

Растенията са открити на 6 август в землището на село Петрово при проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на отглеждането, държането и разпространението на наркотични вещества, като в обособена нива в местността „Градището“ са били засадени около 150 канабисови растения с общо тегло около 695 килограма, а в обособена нива в местността „Света Троица“ - около 120 канабисови растения с общо тегло 617,5 килограма.

Общото количество на растенията е около 1 312,5 килограма.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

ОДМВР - Благоевград