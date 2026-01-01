17-годишен младеж счупи стъклопакет на хотелска врата в Самоков с обяснението, че е бил предизвикан от други непълнолетни.

Към 19.45 часа на 12 януари в полицията постъпил сигнал от дежурния администратор на хотел в Самоков за счупен стъклопакет на врата от първия етаж на аварийното стълбище.

Служители на Районното управление в Самоков са извършили оглед на местопроизшествието.

Установена е самоличността на непълнолетния извършител. В снетите му сведения 17-годишният младеж признал за стореното и обяснил, че в продължение на няколко дни настанени в хотела младежи предизвиквали него и приятелите му и им отправяли закани.

Установена е самоличността и на останалите непълнолетни, съпричастни към случая. Работата по пълното изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.

По случая е образувано досъдебно производство.