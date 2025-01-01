Улици в „Дружба“ вече ще носят имената на летците от Шести авиополк – в знак на признателност към техния подвиг. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Днес имах честта да се срещна с техните близки и да изразя уважението и признателността на софиянци към хората, които с живота си са защитавали небето над нашия град. Техните имена заслужават да бъдат изричани, да живеят в паметта на София, посочва кметът.

Подпоручик Мито Дисов, капитан Симеон Михайлов и поручик Тома Боев загиват във въздушен бой, защитавайки София. Оцелелите – майор Николай Бошнаков, капитан Руси Русев, поручик Йордан Йорданов, поручик Михаил Банов, поручик Христо Костакев и подпоручик Стефан Маринополски – преживяват години на репресии, лагери и изгнание, подчертава Терзиев.

По негови думи те плащат тежка цена за това, че са служили на България.

Пред техните потомци днес поех ангажимент Столичната община да подкрепи издигането на паметник на капитан Димитър Списаревски, добави още кметът.

Той благодари на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация за инициативата и за това, че са напомнили за тези смели мъже. Не можем да променим историята, но можем да я помним – с мъдрост, признателност и уважение към онези, които с чест изпълниха дълга си, посочи Терзиев.

Вярвам, че го дължим – и на героите, и на децата си. За да помнят, че над София винаги е имало хора, готови да я защитят с живота си, добави кметът.

Днес точно копие на самолет "Месершмит" –109G2, на който е летял капитан Димитър Списаревски, откриха в парковото пространство на Националния исторически музей (НИМ). Копието на самолета е изработено от Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА) в партньорство с музея, както и с подкрепата на Випуск 1995 г. на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия.

Списаревски е един от най-обичаните герои на нашето съвремие, заяви в интервю авиоинженер Орлин Георгиев – председател на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА).