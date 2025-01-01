На 26 септември 2025 г. в сградата на Столична община се проведе пресконференция, на която бе представено предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) за модернизация на уличното осветление в 14 района на София.



ПИИ е с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“.



С реализацията му ще се постигне:



Подмяна на 5 524 стари лампи с нови, енергоспестяващи LED осветители;

Въвеждане на система за автоматично управление и енергиен мониторинг;

Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление, която ще захранва осветлението в тунела на пътен възел „Александър Малинов“.

Районите, в които ще се извърши модернизацията, са: „Изгрев“, „Искър“, „Младост“, „Панчарево“, „Студентски“, „Витоша“, „Лозенец“, „Овча купел“, „Средец“, „Триадица“, „Връбница“, „Надежда“, „Слатина“ и „Подуяне“.



Очакваният ефект е:



По-безопасна и комфортна градска среда вечер;

По-ниски разходи за електроенергия;

Принос към националните цели за енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии;

По-добри условия за живот и превенция на престъпността чрез по-добро осветление.



Обща стойност на ПИИ: 2 522 470 лв., от които:



1 999 990,79 лв. – безвъзмездна финансова помощ;

522 479,21 лв. – собствен принос на Столична община.



Периодът на изпълнение е от 01.11.2024 до 31.01.2026 г.