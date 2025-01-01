Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа промени в правилника си, отчет за бюджета по евросредства и създаване на нов център за деца с увреждания. Това включва дневният ред на предстоящото заседание на съвета, качен на сайта на Столична община. В програмата е предвидено общинските съветници да разгледат общо 69 точки, както и да отправят четири питания.

Съветниците ще обсъдят промени в правилника за организацията и дейността на СОС. Докладът, внесен от общинските съветници Христо Копаранов, Деян Николов, Иван Сотиров и предвиден като първа точка в дневния ред, цели оптимизиране на процедурите за работа, по-ясно разпределение на компетенциите и по-ефективна координация между постоянните комисии и администрацията.

В програмата е включен и доклад за годишния отчет на касовото изпълнение на бюджета по европейските средства към 31 декември 2024 г. с вносител кметът на София Васил Терзиев. В доклада се анализира как са усвоени еврофондовете и се акцентира върху предизвикателствата при отчитането на проектните трансфери.

Столичният общински съвет ще се запознае и с предложение за създаването на нов държавно делегиран дневен център за деца и младежи с увреждания "Свят за мен" в столичния квартал "Орландовци". В доклада е описано, че центърът ще предлага комплекс от социални услуги – дневна грижа, терапия, рехабилитация, обучение за трудови умения и застъпничество.

Дневният ред предвижда да се разгледа предложение на председателя на СОС Цветомир Петров, с което да се приеме етичен кодекс на общинските съветници, както и да бъде създадена постоянна комисия по етика. Според Петров това ще повиши прозрачността и отчетността на местното самоуправление.