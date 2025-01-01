На 25 ноември 2025 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” ще отбележи своя патронен празник с академично тържество.

Празникът по традиция ще започне в 7.30 часа в академичния параклис „Св. Климент Охридски” в Богословския факултет на Софийския университет (пл. "Св. Неделя" № 19) със света Божествена литургия. След службата литийно шествие ще се отправи към паметника на свети Климент Охридски.

Почитаме паметта на Свети Климент Охридски

В 11.00 часа Академичният съвет на Софийския университет начело с ректора проф. Георги Вълчев ще поднесе венец пред паметника на св. Климент Охридски. По традиция цветя ще бъдат поднесени и на паметниците на дарителите братя Евлоги и Христо Георгиеви и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от Софийския университет.

Академичното тържество ще се проведе в Аулата на Софийския университет и ще започне в 11.15 часа.

Заплатите на висшистите: Кои специалности гарантират най-високи възнаграждения

Ректорът проф. Георги Вълчев ще поздрави академичната общност по повод патронния празник. Членът на настоятелството на Софийския университет и водещ на предаването „Панорама“ на БНТ д-р Бойко Василев ще произнесе академично слово на тема: „Човекът като университет“. Тържеството ще продължи с връчване на удостоверенията на новоизбраните професори за периода от 25 ноември 2024 г. до 25 ноември 2025 година.

В рамките на церемонията ще бъдат връчени и следните награди:

- Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2025 г.;

- Почетен знак на кмета на Столичната община за принос в хуманитарната наука;

- Стипендия за студент от Карлово на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви за учебната 2025-2026 г.;

- Годишните награди на Алма матер за учебната 2025/2026 г. по повод патронния празник на Софийския университет.

Академичното тържество ще завърши с музикална програма на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.