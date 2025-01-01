Дете е с 26% изгаряния и опасност за живота след токов удар на електрически стълб в село Лопян, Община Етрополе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 10:40 ч. на 15 октомври. По време на голямо междучасие група деца се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото. Две от тях се покатерили на електрически стълб, като едното получило токов удар.

Виковете за помощ на децата били чути от работници в училището, които успели да ги свалят, а медицинският специалист на учебното заведение оказал първа помощ до идването на спешния екип.

Пострадалото момче е в термичен шок и е настанено за лечение в столична болница.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.