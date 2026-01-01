Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, заканил се с убийство на съпругата си в София, съобщиха от обвинението.

На 18 януари пред заведение в мол, обвиняемият се заканил с убийство на съпругата си, като ѝ казал: „Няма да те оставя на спокойствие, ще те залея с киселина, ще те очистя“.

Жената е подала сигнал в полицията.

Мъжът е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.