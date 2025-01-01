По време на пожар край Вакарел, Павел, доброволец-огнеборец в района, открива в дупка две съвсем малки бебета-зайчета, съобщиха от WWF-България.

Оттам пишат още, че майката я няма и не се знае дали е избягала или изгоряла в пожара и допълват, че бебетата нямат шанс да оцелеят сами.

Внимание, те са в беда: Как да помогнем на ранени при пожари животни

Павел приютява двете зайчета и започва да ги храни с мляко, докато получат нужната специализирана грижа. Животинчетата вече са поети от екипа на „Дивите животни“, които ще направят всичко възможно те да имат втори шанс за живот.

"Пожарите винаги взимат жертви. Не просто губим гори, но и стотици животни губят домовете или живота си. Бъдете отговорни и внимателни. Необходима е само една искра, за да се разрази огнената стихия", пишат от WWF.