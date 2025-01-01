Хванаха шофьор с рекорните 4.52 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

С почти 5 промила алкохол в кръвта заловиха шофьор във Варна

Около 22.15 часа снощи автопатрул на РУ-Костинброд спрял за проверка лек автомобил „Субару“, управляван от 39-годишен столичанин. Когато униформените изпробвали водача с дрегер, уредът отчел рекордните 4.52 промила алкохол.

Заловиха шофьор с близо 3 промила алкохол

Криминално проявеният и осъждан нарушител е задържан в полицейския арест и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление.