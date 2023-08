Температурата в централните части на София се повишава непрекъснато, показват данни от последните години, анализирани от института GATE. Това е свързано с появата на т. нар. "топлинни острови".



Основните фактори за появата им са генерираната от човешката дейност топлина, увеличената консумация на енергия, трафикът, презастрояването, намаляването на зелените зони и паркове, липсата на водни басейни и презаселването. Локалния климат и релеф също влияят съществено върху появата на този феномен, съобщават от института.



В контекста на този проблем, GATE изследва островите на топлина в София. Проучванията са базирани на числовия модел за предсказване на времето Weather Research and Forecasting (WRF) и наличните данни в града за потреблението на електроенергия, трафик, население и др.



Част от изследванията е разработването на енергиен атлас на София, който ще бъде представен за първи път на международна научна конференция Geospatial Week през септември 2023 г. в Кайро, Египет. Конференцията е под егидата на International Society for Photogrametry and Remote Sensing – организация, развиваща международното сътрудничество в областта на фотограметрията, отдалеченото наблюдение и техните приложения.



Водещ изследовател на изследването е инж. д-р Лидия Витанова, инженер-еколог и климатолог с изследователски опит в областта на градския климат, топлинните острови, екологията и опазването на околната среда. Резултатите от извършените анализи ще бъдат интегрирани в 3D модела на града, разработен пилотно за район "Лозенец".



Той се обогатява непрекъснато с данни от разнородни източници и е основа за реализацията на различни сценарии, свързани с градските процеси и явления, включително въздействието на климатичните промени.



Създаването на "Цифров двойник на града", в рамките на който се извършват изследванията, подпомага анализите и симулациите, свързани с анализ на качеството на въздуха, градско планиране, енергийна ефективност, мобилност и др. Разработването му е под ръководството на проф. д-р Десислава Петрова-Антонова от институт GATE. Подобни модели имат градове като Хелзинки, Виена, Берлин, Сингапур и Ню Йорк.



Наскоро от meteobalkans.com предупредиха, че в сравнение със Софийското поле, столичани живеят върху "котлон". Експертите напомниха, че за справяне с градските топлинни острови се предприемат мерки като създаване на т. нар. зелени покриви, увеличаване на зелените насаждения и парковете, използване на светли материали за покриви и настилки, стратегии за енергийна ефективност на сградите и устойчиво урбанизиране.



Специалистите смятат, че е необходимо да се засили отражателната способност на сградите, например с плоски покриви в бял цвят и повече тревни площи.