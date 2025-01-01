По случай 15 септември и старта на новата учебна година пуснаха движението по бул. "Владимир Вазов" в участъка до стадион "Георги Аспарухов". Пътното платно е ремонтирано основно след като бе разкопано заради изграждането на новите метростанции.

обяви на своя Facebook профил, че поетапно до края на годината ще бъде възстановено движението по целия булевард.

"Вече се подменя дограмата на първите три входа, а следва топлоизолацията. Това ще осигури по-добра енергийна ефективност и повече комфорт за жителите", добави Кристиян Христов.

". Работата вече продължава по следващия участък – от ул. "Черковна" до ул. "Васил Кънчев"."Така създаваме по-чиста и безопасна среда за хората край реките", каза още кметът на район "Подуяне".

След сигнал за компрометирана спирка срещу "Герена" тя е ремонтирана и пребоядисана в рамките на ден."Изпратихме и списък с 16 спирки за нови навеси, за да се осигури удобство за пътниците. Основен акцент са най-натоварените спирки пов посока центъра на града", заяви още Кристиян Христов.