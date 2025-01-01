Специализираната акция по принудително прехвърляне на водни ресурси от река Дунав към езерото Сребърна приключи в средата на септември. Дунавската вода вече е заляла напълно западния канал, местностите „Бабушкото блато", „Драгановата локва", прилежащите малки водни огледала и централното водно огледало, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури и минимални нива на водите на река Дунав, като приблизителното количество вода, постъпило на територията на резервата е 3 038 400 кубични метра. В момента на територията на резервата се наблюдават скитащи прелитания на сиви гъски, къдроглави и розови пеликани.

Проучват карстови извори заради критично ниско ниво на езерото Сребърна

РИОСВ – Русе предприема последващи действия за подобряване на благоприятния статус на екосистемата - проучвания за изграждане на постоянна помпена система за изпомпване на води от река Дунав, обследване на геологичните и хидрогеологичните характеристики на територията, обезпечаване на програма за драгиране на езерото и изнасяне на част от наносните отложения от езерната чаша и др.

Припомняме, че акцията за прехвърляне на водни ресурси от река Дунав към езерото Сребърна започна в началото на юли след обявяване на частично бедствено положение на територията на Община Силистра. Беше сформиран кризисен щаб, ръководен от директора на еконспекцията Дауд Ибрям. За прехвърлянето на водите към езерото бяха използвани хидропомпени агрегати, осигурени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН), а дейностите на място бяха координирани от директора на регионалната служба ПБЗН в Силистра комисар Евлоги Стамов. В началото на септември в акцията се включи и дружеството „Водоснабдяване и канализация" Русе ООД, което безвъзмездно положи полиетиленовите тръби, които ще останат на територията на резервата.