Прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, шофирал след употреба на голямо количество алкохол, съобщиха от обвинението.

На 1 септвмри обвиняемият е управлявал автомобил по ул. „Вечерница“ в Нови Искър с 3,62 промила.

Деянието е извършено, след като той е бил осъден за идентично деяние и е бил в изпитателен срок.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.