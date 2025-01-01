Депутатите ще продължат разглеждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., предвижда програмата на Народното събрание.

Вчера в пленарната зала бяха прочетени само докладите на парламентарните комисии по първия проектобюджет на държавата в евро, а дебатът остана за днешното пленарно заседание. Преди това депутатите приеха на първо четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Планираният бюджетен дефицит в проектобюджета е в размер на 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП), а държавният дълг се предвижда да достигне до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,5 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Проектът на държавен бюджет за догодина предвижда увеличение от 5 на 10 на сто на данък „дивидент“ и въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от Националната агенция по приходите софтуер за управление на продажбите.

От 1 януари 2026 г. се повишава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с два процентни пункта, минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2 352 евро.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. се увеличава на 620,20 евро. Предвидено е увеличение на 460,17 евро на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Пенсиите за трудова дейност се осъвременяват от 1 юли по т.нар. „швейцарско правило“.

Предвидено е увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5%, а за определени сектори - съгласно действащата нормативна база. И през следващата година продължава политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната.

За 2026 г. са разчетени допълнително и за първи път 260 млн. евро като трансфер от централния бюджет към бюджета на Националната здравноосигурителна каса за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения.

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на предвидените средства през 2026 г. по сключени споразумения за проекти е в размер до 920,3 млн. евро.

В програмата на днешното заседание е включен и редовен парламентарен контрол, в който се предвижда да участва вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Теменужка Петкова, Даниел Митов, Иван Иванов, Красимир Вълчев, Мариан Бачев, Георги Тахов, Петър Дилов, Жечо Станков и Манол Генов.