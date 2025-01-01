Подлезът на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Тодор Каблешков“ в София, за който писахме преди няколко дни, че е опасен и застрашава живота на преминаващите оттам, след падналите дъждове последните дни е във все по-окаяно състояние, видя Dariknews.bg.

Като филм на ужасите: Опасен подлез на бул. „България“ застрашава минувачи (СНИМКИ)

Висящи железа и лампи, дупки, счупени плочки и стълби - за това са принудени да внимават хората, които са рискували да минат през него.

"Страх ни е да минем оттук", "а какво правят майките с колички или възрастните хора", споделят те.

Подлезът е един от най-натоварените, защото се намира в близост до трамвайни спирки, голям търговски център и други обекти.

Столичани настояват спешно да се вземат мерки, за да няма пострадали.