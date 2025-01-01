Подлезът на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Тодор Каблешков“ в София застрашава живота на преминаващите от там граждани.

Висящи железа и лампи принуждават столичани да маневрират, за да избегнат наранявания. Сред тях има и майки и колички. По чудо няма пострадали. Ситуацията е така от близо седмица.

Подлезът е един от най-натоварените, защото се намира в близост до трамвайни спирки, голям търговски център и други обекти. Преминаващите настояват спешно да се вземат мерки, за да няма пострадали. Те са учудени, че в такъв лъскав и престижен квартал на София е допуснато да се образува такова гето.

