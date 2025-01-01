“Софийска вода” въвежда ново улеснение за клиентите си като публикува на интернет страницата си стъпките в процеса по присъединяване на имот към водоснабдителната и канализационна мрежа на територията на Столичната община, съобщиха от дружеството.

Ако сте нов клиент, който е придобил парцел и се интересувате от стъпките и необходимите документите, можете да откриете изчерпателна информация на страницата на дружеството.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

В публикуваната процесна карта можете да откриете и документите към съответните стъпки, като „кликнете“ върху наименованието на конкретната стъпка.

Публикуването на процесната карта за присъединяване към ВиК системата на София е част от политиката на дружеството постоянно да разширява и улеснява достъпа до информация за дейността и процедурите си, както и да надгражда дигиталните си услуги.