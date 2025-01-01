Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили в София влиза в сила от 1 декември, като тази година тя е с разширен териториален обхват и освен досегашния “малък ринг” ще обхваща и т.нар. “голям ринг”.

Както досега в зоната “малък ринг” ще бъдат въведени ограничения за движението на моторни превозни средства от първа и от втора екогрупа, а придвижването в разширения “голям ринг” ще е забранено само за автомобили от най-замърсяващата - първа екогрупа.

Всеки може лесно да провери към коя екогрупа спада неговият автомобил ТУК

Забраната има за цел да спомогне за подобряване качеството на въздуха в столицата и ще важи в периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

Тази година контролът ще се осъществява автоматично от 180 камери, разположение на входовете на Големия ринг.

Какво е важно да знаете?

“Най-важното е гражданите да разберат, че въвеждането на НЕЗ за автомобили не е антисоциална или дискриминираща мярка, както някои се опитват да внушат. Точно обратното е. Колата е удобство, но здравето е безценно и няма да правим компромис с това, включително и с въвеждането на по-строги мерки”., заяви г-жа Надежда Бобчева, зам.- кметът по направления “Зелена система, екология и земеползване” по време на брифинг по темата.

По-чист въздух в София:

Доклад на екологично сдружение „За Земята“ за ефекта от нискоемисионната зона за автомобили показва, че през зимата на 2024-2025 година е отчетен спад в концентрациите на NO₂ с над 10% спрямо предходната. Само през декември 2024 г., първия месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на Малкия ринг достига 22–25%. Изводът е ясен – зоната има ефект.

В допълнение, администрацията на Васил Терзиев отчете, че за втора поредна година Столична община спазва европейските и национални норми за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10). Данните за 2024 г. потвърждават трайна положителна тенденция за намаляване на превишенията и поддържане на нивата на замърсяване под нормативните стойности във всички измервателни станции на територията на града.

По данни от проучване на Сдружение “Въздух за здраве” замърсеният въздух в София е причина за между 1400 и 3000 преждевременни смъртни случая годишно. В този контекст въвеждането на нискоемисионните зони е една от ключовите и много необходими мерки, които Столична община прилага, за да ограничи вредните емисии и съответно смъртността и заболеваемостта, свързани със замърсяванията в атмосферния въздух.

Още за нискоемисионната зона за автомобили:

Зоната с ограничения “малък ринг“, обхваща територията между булевардите “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. “Опълченска”.

Зоната с ограничения - “голям ринг”, е заключена между: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“ ; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“. Граничните булеварди НЕ са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят от Общината.

“Въвеждането на НЕЗ за зимния сезон 2024-2025 показа висока ефективност. В същото време данните ни показват, че трафикът не се е увеличил извън зоната за периода на забраната миналата година. Затова сме уверени, че тази година със затягане на мярката, резултатите ще са още по-добри за качеството на въздуха и няма да има негативен ефект по отношение на трафика. ”, каза Виктор Чаушев, заместник-кмет в направление “Транспорт и градска мобилност”

По данни на Столична община, въвеждането на нискоемисионната зона в “малкия ринг” е довело до значителен спад в нарушенията – от около 20 000 навлизания дневно на най-замърсяващите автомобили през ноември 2024, до малко над 2 000 през февруари 2025. Това представлява близо десетократно намаление само за няколко месеца.

По отношение на глобите за нарушителите Чаушев уточни, че до момента са обработени около 3000 от издадените актове за административни нарушения, а през този сезон санкциите ще продължат да се налагат съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух. Актовете ще се изпращат на нарушителите по пощата от Столичния инспекторат. За физически лица глобата е от 50 лв. за първо нарушение, а за юридически лица – от 1000 лв. По служебен път, Столичната община ще изпраща уведомленията на нарушителите, чийто постоянен адрес е извън столицата.