Нов протест на Асоциацията на европейските журналисти пред сградата на bTV. Той беше организиран след информацията, че медията прекратява отношенията си с Мария Цънцарова.

От Асоциацията поканиха журналисти и граждани да изразят позиция с "протестно пиене на кафе" пред редакцията в защита на свободата на словото.

В официална позиция от bTV заявиха вчера, че прекратяването на отношенията с досегашната водеща на сутрешния блок идва, след като имало диалог с нея за поемане на други проекти в медиата - в ефир и онлайн.

Още преди тези разговори да бъдат финализирани обаче, тя публикувала статус, че е свалена от ефир. От медията виждат в това пълно нарушаване на доверието между двете страни.

