Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу 44-годишния мъж, който на 1 август миналата година направи тежка катастрофа с БМВ-то си на бул. „Тодор Александров“ в София. Шри инцидента пострада пешеходец.

Обвинителният акт е за това, че на 1 август 2024 г. около 18,00 часа обвиняемият А.П. шофирал лек автомобил марка БМВ по бул. „Тодор Александров“ в София, когато нарушил правилата за движение по пътищата, поради което изгубил контрол над управлението на автомобила и последвал удар с пешеходец.

По непредпазливост обвиняемият е причинил тежка телесна повреда на пострадалия 26-годишен мъж, който загуби далака си. При инцидента пострада и шофьорът, който е с 18 криминални регистрации. Той беше приет във ВМА с контузии на гръдния кош и корема и травма на гръбначния стълб. Във Военномедицинската академия с гръбначна травма бе прегледана и 20-годишна жена, возила се на предната седалка на колата. В „Пирогов” бяха приети и две деца - на 10 и 12 години, без наранявания, но силно уплашени.

Деянието е извършено след употреба на кокаин, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч и представлява особено тежък случай, посочват още от прокуратурата.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление. Експертизите и разпитаните свидетели потвърждават, че А.П. е извършител на деянието, като разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото срещу А.П. да започне в Софийски районен съд.

