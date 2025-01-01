Резултатите от тазгодишното издание на „Идеи за града“ вече са достъпни на платформата reshava.sofia.bg. Гражданите могат да видят кои предложения са събрали най-много гласове и кои проекти предстои да бъдат реализирани през следващите 15 месеца. В тазгодишното издание ще бъдат реализирани 56 нови проекта в различни райони на София.

Инициативата бележи рекордно гражданско участие - през 2025 г. в гласуването се включиха 24 367 софиянци, над два пъти повече спрямо миналата година. Това показва нарастващото желание на жителите на столицата да участват пряко в решенията за развитието на своя град.

Европейска столица на културата 2032: Кои български градове ще се борят за титлата

Резултатите от миналогодишното издание вече имат видими ефекти: 71% от одобрените проекти са реализирани или в процес на изпълнение. Обновени паркове и спортни съоръжения, по-безопасни зони около училища, нови културни пространства и зелени решения подобряват качеството на средата в районите.

“Идеи за града” се утвърждава като една от най-смислените инициативи на София - начин, по който всеки гражданин може да предложи промяна и да види нейния резултат. Градът се развива не само с инфраструктура и инвестиции, а с доверие, участие и общи усилия“, коментира кметът на Столична община Васил Терзиев.

Град за пример: София спечели престижна световна награда (СНИМКИ)

Тази година идеите на гражданите отново очертават ясна посока - повече зелени площи, спорт, култура, безопасност и общност. „София се променя с енергията на хората, които вярват в нея“, подчертава Терзиев.