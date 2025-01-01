С настъпването на коледните и новогодишни празници синята зона ще работи по специален график в Бургас, съобщиха от Общината.

Паркирането в нея няма да се таксува в дните от 24 до 28 декември, включително.

В двата работни дни между празниците - 29 и 30 декември, в зоната ще се паркира срещу заплащане.

Престоят в синята зона отново ще е безплатен в дните от 31 декември до 4 януари. включително.

През дните 24, 25, 26, 27, 28.и 31 декември, 1, 2, 3 и 4 януари, линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените разписания за празнични дни.